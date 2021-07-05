Эксперты назвали реальные причины заявлений Moët Hennessy

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Действия и громкие заявления шампанского дома Moët Hennessy по части поставок продукции в Россию обусловлены не столько российским законодательством, сколько формальными факторами, например, неурожаем во французском регионе Шампань. Об этом в понедельник, 5 июля, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее российский дистрибьютер Moët Hennessy сообщил о намерении приостановить поставки своей продукции в Россию. В качестве причины такого решения шампанский дом сослался на российское законодательство и внесенные изменения в 171-ФЗ: якобы «шампанское» придется переименовать в «игристое вино», а потом сертифицировать его повторно. Однако потом компания заявила, что Moët Hennessy скоро начнет включать упоминание «игристое вино» в состав контрэтикеток на обратной стороне бутылок, отправляемых в Россию.

Как указали источники «Известий», соответствующие поправки в 171-ФЗ были приняты исключительно для гармонизации норматива с действующим более года законом о вине 468-ФЗ, который прежде не вызывал вопросов у иностранных поставщиков алкопродукции. Более того, в российском Министерстве сельского хозяйства отметили, что законопроект не содержит никаких запретов на названия продукции. Следовательно, реальная природа заявлений Moët Hennessy требует пояснений.

Как рассказал «Известиям» руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев, значительной причиной происшествия стали неформальные факторы — это, прежде всего, сокращение прошлогоднего сбора винограда в регионе Шампань на 30%, а также негативные прогнозы по урожайности, которые ожидаются в текущем году.

Стоит отметить, что другие зарубежные производители не сообщали о схожих проблемах, в том числе — представители французского региона Шампань, отметил глава Союза сомелье Артур Саркисян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не от Moët: что стоит за громкими заявлениями дистрибьюторов шампанского из Франции.