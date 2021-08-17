Эксклюзивная версия китайского шоу-кара покорила британский фестиваль

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В Англии представлена уникальная модификация Kia Soul EV Boardmasters Edition. Разработку машины приурочили к проведению одноименного фестиваля в 2021 г. За основу взята базовая версия автомобиля Kia Soul.

Кроссовер создали с ориентацией на серфингистов, поэтому эксплуатировать его планируется на побережьях крупных водоемов и песчаных пляжах. Новая версия автомобиля Soul EV получила шины, рассчитанные на внедорожники, — Maxxis Bighorn 265/75 R16, протектор которых отличает развитый рисунок.

30-дюймовая покрышка потребовала внесения значительных модификаций в конструкцию колесных арок. В том числе пришлось менять геометрию моторного отсека и пересматривать подвеску. Теперь она полностью независима и оборудована разработанными для этой версии рычагами и амортизационными стойками.

По сравнению с серийной моделью дорожный просвет значительно увеличили — 31 см в передней части и 32 см в задней. К тому же из-за изменения размера колеи пришлось применить развитые расширители.

Силовая установка осталась в первозданном виде: аккумулятор с увеличенным запасом 64 кВт?ч и электрический мотор на 204 л. с. Эти новшества позволили существенно продлить преодолеваемое расстояние. Испытания показали, что новая модификация проходит намного больше на одной зарядке, чем ее конкуренты. А ведь только у «серийника» запас хода не менее 400 км.

При конструировании оборудования разработчики постарались учесть строгие экологические стандарты. Наверх водружен багажник, способный разместить пару серфинговых досок. На нем закреплены прожекторы, упрятанные в защитные корпусы, и лист солнечной батареи. Последняя выведена в самостоятельную систему с инвертором мощностью 220 Вт. Любое бортовое оборудование, включая мини-холодильник и прожекторы, можно использовать без оглядки зарядку аккумулятора.

Кормовую часть кроссовера изменили радикально, избавив салон от задних сидений. За счет новой геометрии багажник значительно увеличился в объеме. При поднятии двери отсека можно выдвинуть складную ступеньку-скамейку. А специальная штанга позволяет сушить намокшие гидрокостюмы.

Переднюю часть шоу-кара разработчики решили оставить без изменений. 10-дюймовый экран, система мультимедиа работает с Apple CarPlay и Android Auto. Аудио, как и прежде, осталось на уровне премиум-класса.

К сожалению, новая версия выпущена лишь для демонстрации, и на серийный поток ее не поставят. Это не единичный случай для компании KIA, когда она пытается показать возможности моделей, приспособленных к разным стилям жизни и активного отдыха.