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Среда, 25 августа, 2021
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ЕГЭ предложили проводить в двух форматах на выбор

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ЕГЭ предложили проводить в двух форматах на выбор

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Рособрандзор проанализировал предложение по совершенствованию Единого госэкзамена. Одно из них — проведение экзамена в двух форматах, пишет РИА Новости.

ЕГЭ предлагают проводить в двух форматах — компьютерном и письменном. Выбор формата останется за самими участниками. Что касается проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам, то её хотят проводить в аудитории по одному.

Также поступили предложения об установке фиксированного количества экзаменов, к проведению которых могут привлекаться учителя. Есть также предложения об увеличении продолжительности ЕГЭ по русскому.

Кроме того, выдвинуты предложения об оказании помощи психологов участникам экзаменов и изменении формулировок заданий по истории.

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