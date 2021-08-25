ЕГЭ предложили проводить в двух форматах на выбор

Рособрандзор проанализировал предложение по совершенствованию Единого госэкзамена. Одно из них — проведение экзамена в двух форматах, пишет РИА Новости.

ЕГЭ предлагают проводить в двух форматах — компьютерном и письменном. Выбор формата останется за самими участниками. Что касается проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам, то её хотят проводить в аудитории по одному.

Также поступили предложения об установке фиксированного количества экзаменов, к проведению которых могут привлекаться учителя. Есть также предложения об увеличении продолжительности ЕГЭ по русскому.

Кроме того, выдвинуты предложения об оказании помощи психологов участникам экзаменов и изменении формулировок заданий по истории.