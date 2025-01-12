Ефремов может отпроситься из колонии на похороны экс-супруги Добровольской

Артист Михаил Ефремов, находящийся в заключении из-за ДТП со смертельным исходом, может подать прошение о разрешении посетить похороны своей бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщил aif правозащитник Иван Мельников.

Мельников объяснил журналистам издания: в исправительных учреждениях предусмотрена возможность предоставления краткосрочного отпуска, в том числе и для посещения подобных мероприятий. Стоит учитывать, что Ефремов имеет положительную характеристику в колонии, что даёт ему право подать заявление на посещение похорон. Однако вопрос о том, будет ли предоставлен этот отпуск артисту, остаётся открытым.

По мнению правозащитника, вероятность того, что Михаила Ефремова отпустят на похороны экс-супруги, крайне мала. Всё дело в том, что для ФСИН это может обернуться очередным скандалом.

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Кроме того, Евгения Добровольская — бывшая супруга Михаила Ефремова. Их развод состоялся давно. Это может стать поводом для отказа в отпуске.

Представители защиты актёра отказались комментировать данную ситуацию.

Михаил Ефремов был вторым мужем Евгении Добровольской, их брак продлился с 1990 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Николай.

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Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет. Предварительной причиной смерти называется острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии.