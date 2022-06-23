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Четверг, 23 июня, 2022

Единый центр вакцинации в Рязани принимает до сорока человек в смену

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Единый центр вакцинации в Рязани принимает до сорока человек в смену

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Рязанский центр вакцинации принимает до 40 человек в смену, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Единый центр вакцинации продолжает работать на базе больницы № 10 Рязани. К настоящему времени прививки от COVID-19 получили свыше 4 тыс. человек.

Выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2022 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может получить статус обязательной в Национальном календаре профилактических прививок. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Единый Центр вакцинации (ЕЦВ) открыт почти пять месяцев назад. Его общая мощность рассчитана на 1500 посещений. ЕЦВ работает в две смены. В наличии имеется вакцина в необходимом объеме.

По словам заведующей поликлиникой ГБУ РО «ОКБ» Городская больница № 10 Натальи Никитушкиной, для удобства людей используются информационные технологии.

«Пациенты обращаются через информационную систему ПОС. Мы записываем людей на удобную для них дату и время. В среднем проводим от 35 до 40 прививок в день», — говорит Наталья Никитушкина.

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