Дым от рязанских пожаров принесло ветром в Мордовию

Задымление, которое наблюдается в Саранске и некоторых районах Мордовии, вызвано дымом от лесных пожаров в Рязанской области, сообщило ГУМЧС РФ по республике.

В четверг в соцсетях жители Мордовии жалуются на задымление и смог.

«В настоящее время ввиду изменения направления ветра наблюдается движение воздушных масс со стороны лесного пожара в Рязанской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МЧС региона взаимодействует с управлением Роспотребнадзора по Мордовии по вопросу предельно допустимой нормы загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что 6 очагов природных пожаров на общей площади почти 800 гектаров продолжают действовать на территории Рязанской области, всего с начала пожаров огнем пройдено почти 25 тысяч гектаров.