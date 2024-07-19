Двоих мужчин увезли на «скорой» с места ДТП на улице Зубковой

19 июля на улице Зубковой произошло ДТП с двумя пострадавшими. Подробности, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает ya62.

Легковушка и мотоцикл столкнулись приблизительно в 18.54 около дома №27. В результате ДТП 39-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом бедра и предплечья слева. Его доставили в БСМП. У 37-летнего мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом ключицы. Он также госпитализирован в БСМП.

Официальная информация об аварии пока не поступала. Подробности уточняются.