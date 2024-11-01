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Двое жителей Подмосковья получили сроки за кражу топлива в Рязанской области

Дата публикации

Алексей Самохин
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Суд признал доказательства, собранные Касимовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области, достаточными для вынесения приговора двум жителям Московской области. Они признаны виновными в краже дизельного топлива из нефтепродуктопровода, совершенной группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, летом 2023 года подсудимые, получив указания от третьих лиц (их дела выделены в отдельное производство), незаконно подключились к нефтепродуктопроводу АО «Транснефть Верхняя-Волга» в Рязанском и Клепиковском районах, откуда похитили более 360 тонн дизельного топлива. Для перекачки использовались специально оборудованные транспортные средства под управлением других участников группы. В результате АО «Транснефть Верхняя-Волга» был нанесён ущерб на сумму более 26 млн рублей.

Суд приговорил каждого из виновных к трем годам лишения свободы: один из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, второй — в колонии строгого режима.

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