Двое детей пострадали в ДТП на Московском шоссе Рязани

В результате ДТП на Московском шоссе Рязани пострадали двое детей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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28 марта в 16.20 рядом с домом № 21А на Московском шоссе 41-летний житель Москвы, управляя «Киа Соренто», совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Хонда» под управлением 37-летнего жителя села Батурино. После этого «Хонда» врезалась в стоящий впереди автомобиль «Рено Лагуна» под управлением 37-летнего местного жителя.

Медицинская помощь потребовалась 7-летним и 11-летней пассажирам «Хонды».