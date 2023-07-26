Движение по Северной окружной в районе Канищево открыто в обе стороны 26 июля

Ленинский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые совершили постыдные действия в Смоленске, пишет «Readovka67».
Инцидент произошел возле магазина «Крепеж» на улице Николаева. Местные жители публично удовлетворяли друг друга среди бела дня.
Их признали виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола.
Смолянам назначили административное наказание в виде штрафа...
Сотрудники полиции разыскивают жителей Москвы, которые приставали к девушкам, будучи обнаженными, пишет телеграм-канал Mash.
Голых парней заметили на улицах Садовой-Сухаревской и Тверской, а также в Парке Горького.
«Все действуют одинаково: подбегают к дамам, пытаются усадить на плечо и зачем-то катают. Некоторых осмеливаются и потрогать», – говорится в публикации.
На нудистов...
Жительница Москвы пожаловалась на иностранца, который справил нужду возле военного стрит-арта в центре города.
Видеозапись с места событий оказалась в распоряжении телеграм-канала SHOT. Женщина работает в этом доме реставратором.
«Увидела этого человека и решила снять. Позор! Человек писает на фоне изображения наших военных
На граффити на углу Садового кольца изображены...
Руководителя Белгородского района Перцева Владимира разозлили вопросом о восстановлении жилья в Журавлевке и Нехотеевке, пишет «Бел.Ру».
Чиновник эмоционально ответил, что проводит работы сейчас там опасно из-за постоянных обстрелов. В сутки там фиксируют по 30-40 прилетов.
«Кто сегодня будет рисковать жизнями жителей, работников, бригад? Восстановление жилья проходит там, где режим...
В этом году летняя жара уже не вернется в Калининградскую область, сообщил «Клопсу» профессор РГГМУ Валерий Малинин.
По его словам, жителей региона ожидает пасмурный и прохладный август.
«Лето обязательно вернется, но уже в следующем году, наверное», – отметил Малинин.
Специалист уточнил, что прохлада идет с запада и северо-запада. При этом...