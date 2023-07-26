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Движение по Северной окружной в районе Канищево открыто в обе стороны 26 июля

7info

В среду, 26 июля, в Рязани в районе Канищево движение по Северной окружной дороге открыто в обе стороны. Об этом 7info сообщили читатели.

Движение по Северной окружной закрывают на время масштабного ремонта.

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