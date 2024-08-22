Четверг, 22 августа, 2024

Две женщины погибли в серьёзном ДТП в Ряжском районе Рязанской области

Автор: 7info

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В результате серьёзного ДТП в Ряжском районе Рязанской области погибли два женщины, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Временно исполняющий обязанности начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ряжский» Олег Лобин дал оперативный комментарий по поводу ДТП.

21 августа, около 18:00, на 305-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе произошло столкновение автомобилей. По предварительным данным, 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Хендай Акцент», врезалась в «Киа Рио», за рулем которого находился 31-летний житель Рязанской области.

В результате аварии водитель «Хендай Акцент» и 51-летняя пассажирка «Киа Рио» скончались от полученных травм. Водитель «Киа Рио» получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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