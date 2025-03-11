Две региональные дороги отремонтируют в Спасском районе в 2025 году

В Спасском районе в этом году отремонтируют две региональные дороги. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Первый участок ведёт от трассы М-5 «Урал» к селу Огородниково. Протяжённость объекта 3,7 км. К нормативу приведут в том числе и центральные улицы села, ведущие к школе, библиотеке и памятнику воинам Великой Отечественной войны.

Второй объект – автодорога Лакаш–Брыкин Бор. Протяжённость объекта 4,9 км. Дорога связывает несколько населённых пунктов, и по ней проходит школьный маршрут.

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На объектах подрядчик заменит дорожное покрытие и обустроит проезжую часть. К работам приступят с наступлением благоприятной погоды. Завершить ремонт планируют предстоящей осенью.