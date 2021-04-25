Две недели в Костроме будут идти дожди

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На протяжении двух недель костромичам пообещали дожди. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.

Дожди в регионе начнутся в воскресенье, 25 апреля, и продолжатся вплоть до 9 мая. При этом в понедельник вместе с дождем будет и сильный ветер, скоростью 16 м/с.

Больше всего осадков выпадет с 30 апреля по 2 мая. В пятницу в общей сумме выпадет 6,9 мм осадков, в субботу — 14,8 мм, в воскресенье — 31,8 мм.

При этом 2 мая будет сильный ураганный ветер скоростью 19 м/с. Единственный солнечный день будет 5 мая. Тогда осадков не ожидается, а температура поднимется до +15 градусов.