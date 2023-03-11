Суббота, 11 марта, 2023
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Две фуры с турецкими номерами застряли на обледенелой дороге в Пронске

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Фото: ИД «Пресса»

В субботу, 11 марта, жители Пронска столкнулись с проблемой: две груженные фуры с турецкими номерами заблокировали единственную дорогу на улице Скородня. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Из-за ремонта моста, водители большегрузов вынуждены использовать объездные пути. Навигатор построил неправильный маршрут через Пронск, и фуры оказались в ловушке на дороге, которая не имеет выхода на рязанскую трассу. К утру дорога обледенела, и большегрузы не могли проехать вперед или сдать назад из-за ледяной корки и высокого подъема.

Кроме того, водители не говорили на русском языке, что усугубило проблему.

Глава администрации Пронского района Александр Шаститко вызвал трактор «Кировец» из местного ДРСУ. Пронские трактористы Роман Хренов, Максим Рожков, Анатолий Щелушкин помогали «дорожнику» Владимиру Зотову подцепить фуру и вытянуть её на бугор.

Через пару часов фуры освободили из «плена» и показали дорогу на Рязань.

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