Два жилых дома сгорели в Рязанской области за сутки

За минувшие сутки в Рязанской области произошло 2 пожара, люди не пострадали. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

4 января в 01:47 загорелся жилой дом в рабочем посёлке Александро-Невский. Здание повреждено огнём на площади 35 квадратных метров, на место происшествия выезжали 2 единицы техники, 8 человек.

4 января в 14:46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Мшанка Скопинского района. Дом поврежден огнём на площади 72 квадратов, на месте работали 4 единицы техники, 13 сотрудников МЧС.

В обоих случаях причины пожаров — электротехнические.