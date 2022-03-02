Два человека пострадали в массовом ДТП под Рязанью

В результате ДТП на въезде в Новомичуринск пострадали 2 человека, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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2 марта в 08.35 на 9 километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин-Новомичуринск» столкнулись ВАЗ-2107, под управлением 19-летнего водителя, «Мицубиси Лансер» 32-летнего водителя, «Тойота», под управлением 58-летнего мужчины.

Травмы получили водитель «семёрки» и его 17-летний пассажир. Молодым людям потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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Фото: ИД «Пресса».