Два человека пострадали в ДТП в Александро-Невском районе

В Александро-Невском районе в аварии столкнулись два автомобиля. Об ДТП пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу Ряжской Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 июня, в 11.40, на 139-м километре дороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский. Столкнулись автомобиль Renault Logan, за рулем которого была 50-летняя местная жительница, и автомобиль УАЗ. По предварительным данным, на перекрестке женщина не уступила дорогу автомобилю, который двигался во встречном направлении.

В аварии пострадал 44-летний пассажир УАЗа и 17-летний пассажир Renault Logan. Сейчас они находятся в Александро-Невской районной больнице.

Причины ДТП и ущерб установят специалисты.