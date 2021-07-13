Два автобуса изменят маршрут из-за аварии на водопроводе в Рязани

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В Рязани два автобуса временно будут следовать по измененному маршруту. Все из-за аварии на водопроводе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Прорыв водопровода произошел на пересечении улиц Циолковского и Новая. В настоящее время там работают сотрудники МП «Водоканал».

Из-за ремонта пришлось изменить движение ряда автобусов. Так, с 09:00 до 17:00 маршруты №№ 4,6 будут следовать по улице Есенина в прямом направлении, в обратном — по своим маршрутам.

Автобусы №№ 17, 20 двигаются без изменений.