Дуров предупредил: хакеры могут получить доступ к данным пользователя через WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp.

В Telegram-канале Павел написал, что хакеры могут получить через популярный мессенджер доступ к личным данным пользователя на телефоне.

— Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе. Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы контролировать ваш телефон, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp, — написал Дуров.

По его словам, обновление программы до актуальной версии не поможет. Проблема появлялась с 2017 года, а в 2016 году в WhatsApp даже не было шифрования.

Павел написал, что сам уже давно удалил мессенджер с телефона. При этом он пишет, что не призывает устанавливать Telegram, можно пользоваться любым другим мессенджером.

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