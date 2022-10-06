Дуров предупредил: хакеры могут получить доступ к данным пользователя через WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о проблеме системы безопасности мессенджера WhatsApp.
В Telegram-канале Павел написал, что хакеры могут получить через популярный мессенджер доступ к личным данным пользователя на телефоне.
По его словам, обновление программы до актуальной версии не поможет. Проблема появлялась с 2017 года, а в 2016 году в WhatsApp даже не было шифрования.
Павел написал, что сам уже давно удалил мессенджер с телефона. При этом он пишет, что не призывает устанавливать Telegram, можно пользоваться любым другим мессенджером.
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