ДТП с тремя большегрузами произошло под Рязанью, движение затруднено 

Утром во вторник, 15 июля, на автодороге в Клепиковском районе произошло ДТП с тремя большегрузами. Видео последствий аварии опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».
— ДТП у Криуши в Клепиковском районе. Видео от наших подписчиков, — пишет автор поста.
Подробности происшествия пока неизвестны. Видно, что движение на участке дороги серьёзно затруднено — грузовики практически перекрыли одну полосу.
На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции. Официальная информация уточняется.