Четверг, 25 мая, 2023
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Друзья и близкие простились с Петром Кучеренко

7info

В среду, 24 мая, на Троекуровском кладбище столицы похоронили заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Об этом сообщает РИА ФАН.

По данным агентства, на отпевание в Богоявленский собор в Елохове пришли несколько сотен человек, на самом кладбище желающих проститься были тысячи.

Супруга Петра Кучеренко Диана Гурцкая, 16-летний сын Константин и его мать не отходили от гроба на протяжении всей церемонии. Из церкви Гурцкую вывели, прикрывая большими черными зонтами.

Друг Кучеренко юрист Владислав Гриб рассказал, что Пётр в последнее время очень много работал. Как и многие руководители в последнее время он трудился с ненормированным графиком семь дней в неделю.

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