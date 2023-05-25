Друзья и близкие простились с Петром Кучеренко

В среду, 24 мая, на Троекуровском кладбище столицы похоронили заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Об этом сообщает РИА ФАН.

По данным агентства, на отпевание в Богоявленский собор в Елохове пришли несколько сотен человек, на самом кладбище желающих проститься были тысячи.

Супруга Петра Кучеренко Диана Гурцкая, 16-летний сын Константин и его мать не отходили от гроба на протяжении всей церемонии. Из церкви Гурцкую вывели, прикрывая большими черными зонтами.

Друг Кучеренко юрист Владислав Гриб рассказал, что Пётр в последнее время очень много работал. Как и многие руководители в последнее время он трудился с ненормированным графиком семь дней в неделю.