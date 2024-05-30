Четверг, 30 мая, 2024

Дрон ВСУ атаковал «Газель» в Белгородской области, погиб человек

Автор: 7info

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую «Газель», которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия, сообщил 30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям.

— К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего… — написал Гладков в телеграм-канале.

Еще 9 человек пострадали: 4 женщины и 5 мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.

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