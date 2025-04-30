Дожди и даже снег: синоптик рассказал о погоде 1 и 2 мая

В Москве 1 мая ожидаются дожди высокой интенсивности — выпадет более 38% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода первого мая будет нелётной. Если в ночь осадков, скорее всего, не будет — температура воздуха в Москве составит от 0 до +3 градусов, а в Подмосковье от -1 до +4, — то с рассветом небо затянут плотные облака, начнутся продолжительные и интенсивные дожди. Больше всего осадков выпадет во второй половине дня и особенно вечером. Всего за сутки ожидается 18–23 миллиметра — это примерно два ведра дождевой воды на квадратный метр, что составляет более трети месячной нормы, а точнее — 38%», — рассказал Тишковец.

По его словам, утром на севере Подмосковья возможен дождь с мокрым снегом. Ветер будет юго-восточный, порывистый, со скоростью 4–9 метров в секунду.

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2 мая в Москве также ожидаются осадки — местами дождь с мокрым снегом, а за первые двое суток месяца может выпасть почти половина месячной нормы.

«В ночь на 2 мая и в утренние часы к ливням в Москве начнёт примешиваться мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах от 0 до +5 градусов. Таким образом, за первые два дня мая может выпасть почти половина всего месячного объёма осадков», — сообщил синоптик.

Тишковец отметил, что такой холодный и сырой старт мая станет прологом к прохладному и влажному месяцу на большей части Русской равнины.

В Рязани 1 мая, по прогнозам Гидрометцентра, также ожидается облачная погода с дождём, максимальная температура днём — 13 градусов. Ночью — плюс 5 градусов.

На следующий день также ожидается дождь, днём воздух прогреется до 8 градусов.