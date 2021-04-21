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Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются в Смоленской области 22 апреля

Елена Лобанова
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В четверг, 22 апреля, в Смоленской области ожидаются дождь с грозой и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смолян ждет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а вот днем будут кратковременные дожди. В отдельных районах будет гроза, а утром туман. 

— Температура воздуха по области ночью будет +1…+6 градусов, а днем +13…+18 градусов. В Смоленске ожидается +3…+5 градусов, а днем +15…+17 градусов, — говорится в сообщении. 

В регионе будет дуть юго-западный и южный ветер. Его скорость составит 6-11 м/с, а днем ожидаются порывы до 14 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.

Синоптики пообещали, что в Смоленскую область солнечная погода вернутся с понедельника, 26 апреля. Однако при этом в регионе все еще будут дожди.

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