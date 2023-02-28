Дорожные инспекторы помогли оперативно доставить в больницу женщину с сильной болью в сердце

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области помогли оперативно доставить в больницу пожилую женщину, которой потребовалась неотложная медицинская помощь. Подробности сообщили в УМВД по региону.

На трассе Рязань – Ряжск возле села Реткино к инспекторам обратилась обеспокоенная 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что её пожилой матери, которая ехала с ней в машине, неожиданно стало плохо. Пенсионерка почувствовала сильную боль в сердце и начала терять сознание.

Сотрудники ГИБДД доложили о случившемся в дежурную часть и решили быстро доставить 70-летнюю женщину в больницу. Инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Лобанов оперативно связался с медучреждением и предупредил врачей о скором прибытии пациентки. Другой инспектор ДПС лейтенант полиции Владимир Ласуков помог женщине пересесть в патрульную машину и с соблюдением мер предосторожности быстро доставил её по адресу, передав бригаде врачей.

Убедившись, что пациентка в руках специалистов и её жизни ничего не угрожает, сотрудник ГИБДД вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Дочь пациентки поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь и пообещала ходатайствовать перед руководством УМВД о поощрении неравнодушных полицейских.