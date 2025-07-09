Дорогу с мёртвыми голубями обнаружили в Рязани 

На улице Островского в Рязани обнаружили участок дороги с тремя мёртвыми голубями. Видео появилось в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Автор сообщения считает, что птицы погибли из-за состояния воздуха в городе.

Представители регионального ГУ ветеринарии пообещали собрать павших птиц и направить материалы на исследование в лабораторию.

— В первую очередь нужно исключить вирусные болезни. Всех найденных мёртвых птиц соберут и утилизируют, — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в последние дни в соцсетях появились новые сообщения о гибели птиц в разных районах Рязани.