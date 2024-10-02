Дороги, медицину, безопасность аттракционов обсудили на заседании правительства Рязанской области

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, на котором обсудил ситуацию с пожарами, ряд других важных тем, заслушал отчеты министров и глав администраций муниципальных образований об исполнении поручений и работе по обращениям граждан в социальных сетях.

По поручению Губернатора в Александро-Невском районе обустроен тротуар вдоль региональной дороги с интенсивным движением, ведущей к районной больнице, школе, организациям. С просьбой об этом к главе региона обратились жители поселка. В Рязани до конца октября капитально отремонтируют автодорогу от улицы Роща до строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода, объект возводится по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». По проекту благоустроят также тротуары и сделают у ФОКа автопарковку на 30 мест.

Министр транспорта и автодорог региона Павел Супрун сообщил о введении некоторых ограничений в движении большегрузного транспорта на мосту через Оку. Необходимость этого обусловлена результатами последнего мониторинга технического состояния сооружения. Принято решение об увеличении минимальной дистанции между грузовиками до 40 метров. Корректировка начнет действовать с 15 октября.

В Шиловском районе проработан вопрос укрепления кадрового потенциала детских школ искусств, привлечения в отрасль молодых специалистов. По словам главы администрации муниципалитета Сергея Стерликова, заключены четыре договора целевого обучения со студентами Рязанского музыкального колледжа им. Пироговых. Ожидается, что специалисты начнут работать в ДШИ в 2025 и 2026 годах. Кроме того, в Лесновскую детскую школу искусств «Парус» пришел молодой преподаватель по специальности «музыкальный фольклор». Губернатор Павел Малков назвал целевой набор одним из реально работающих механизмов и призвал руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств максимально использовать его возможности.

При рассмотрении обращения рязанки из соцсетей, которая пожаловалась на долгую процедуру получения результатов анализов, министр здравоохранения региона Александр Пшенников сообщил о том, что в первом квартале 2025 года лабораторию ОКБ вместе с ее структурными подразделениями в горбольнице №10, поликлинике №14 г. Рязани и Михайловской районной больнице включат в централизованную лабораторную службу. Подготовительная работа ведется. Условия забора биоматериала не поменяются, скорректируется логистика.

«Любая оптимизация должна приводить к тому, что услуги становятся более качественными и быстрыми. Оперативно, по единым стандартам качества, в том числе в электронном виде, результаты анализов пациентов должны поступать немедленно в личный кабинет медицинской системы. Эту цель мы преследуем, когда внедряем централизованную лабораторию», – сказал Павел Малков. Он также подчеркнул необходимость внимательного отношения к проблеме пациента со стороны сотрудников медучреждения. В регионе внедряется проект «Вежливая поликлиника», в ближайшее время состоится совещание с главврачами по этим вопросам.

Участники заседания одобрили законопроект, который направлен на реализацию в регионе дополнительных мер по обеспечению безопасной работы аттракционов. По инициативе Губернатора и прокурора Рязанской области отрегулированы отдельные вопросы государственного контроля в отношении их технического состояния и эксплуатации. Уточнены объемы финансирования муниципалитетов в 2024-2025 годах на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию. Также утвержден ряд проектов постановлений Правительства области, которыми утверждаются порядки предоставления субсидий предприятиям АПК на возмещение части затрат по различным направлениям. Поддержка предусмотрена на проведение геномной оценки племенной ценности крупного рогатого скота, развитие элитного семеноводства картофеля и овощных культур и приобретение сельскохозяйственной спецтехники.