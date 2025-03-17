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Фото: Изображение от evening_tao на Freepik
Транспорт и дорогиГлавные новости

Дополнительные парковочные места появятся на улице Халтурина

Анастасия Мериакри

В Рязани на улице Халтурина обустроят дополнительные парковочные места. Соответствующее поручение дал глава администрации города Виталий Артёмов. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».

Рядом с улицей расположены несколько учреждений здравоохранения, куда на лечение и обследование приезжают пациенты с нашей области и соседних регионов. Для всех не хватает парковочных мест, которые сейчас расположены на улице Халтурина.

Проект по расширению улицы от парковки на Спортивной до путепровода на Куйбышевском шоссе на стадии разработки. Деньги на проект выделили из городского бюджета.

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Подготовку документации планируют завершить до октября 2025 года. Следующий этап — проработать вопрос с финансированием проекта.

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