«Дом трясся»: белгородец рассказал об обстреле села Никольское

Житель села Никольское Виктор рассказал об обстреле населенного пункта 16 октября, пишет Бел.Ру.

Белгородец уточнил, что он с супругой и сыном находился в доме на улице Малая Луговая. По его словам, сначала семья услышала далекие взрывы, предположив, что российские ПВО сбивали ракеты в воздухе.

«После этого сильный взрыв рядом, толчок. Дом затрясся, посыпались стекла. Было ощущение, что вся крыша рухнула – подброшенная взрывом земля с камнями посыпалась сверху на шифер», – отметил Виктор.

Мужчина добавил, что в помещении упала и разбилась люстра, просел потолок и потрескалась штукатурка. Неподалеку от дома Виктора образовалась воронка от прилета.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram