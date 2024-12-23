Дом и двор — моя крепость! «Зелёный сад» создаёт безопасные условия для женщин и детей

В современных реалиях всем нам хочется надёжности и защищённости. А где человек должен чувствовать себя комфортнее всего? Конечно, дома! Для женщины её дом — место безусловного счастья, а двор — та дружелюбная среда, где ей и её ребёнку хорошо. Группа компаний «Зелёный сад» создаёт для мам и малышей абсолютно безопасное жизненное пространство.
В каждом нашем жилом комплексе работает система «Антитеррор». Что она в себя включает?
- Вход по Face ID. На территорию дома могут попасть только те, кого «узнает» камера.
- Видеонаблюдение. Камеры установлены во всех местах общего пользования, включая двор. Онлайн-трансляция ведётся на пост охраны.
- Тревожные кнопки. Они установлены в квартирах, холлах и лифтах, во дворе для моментального вызова охраны в экстренной ситуации. Время прибытия охраны — около 1 минуты.
- Пост охраны работает круглосуточно.
Дополнительную безопасность в квартирах жильцам обеспечивают пожарная сигнализация и датчики утечки газа.
Во дворах «Зелёного сада» всегда яркое освещение, широкие пешеходные дорожки и игровые площадки с травмобезопасным покрытием. Мамы с детьми гуляют здесь в любое время года и в любую погоду.
Ваш безопасный дом с вау-двором ждёт вас! Выбирайте свой жилой комплекс на сайте: https://www.green-garden.ru/. Звоните в отдел продаж «Зелёного сада»: +7 (4912) 77-77-77.
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