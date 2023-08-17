Дольщики ЖК «Есенин» обратились в следственный комитет

Заявители выразили обеспокоенность нарушенными сроками строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам владельцев квартир, второй дом жилого комплекса, который должен быть сдан в ноябре, не готов к введению в эксплуатацию: там отсутствует остекление, не проведены отделочные работы и не обустроена дворовая территория.

И.о. руководителя следственного управления сообщил, что ведомством расследуется уголовное дело по факту мошенничества застройщика ООО «Центрстрой». Его обвиняют в хищении денежных средств дольщиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О сложившейся ситуации уже был представлен доклад в СК России.