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Понедельник, 13 сентября, 2021
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Дольщики Нижнего Новгорода сняли сериал о многолетнем ожидании квартир

Александр Ильин
Дольщики Нижнего Новгорода сняли сериал о многолетнем ожидании квартир
Фото: соцсети

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В Нижнем Новгороде дольщики ЖК «Новинки Smart City» сняли сериал в стиле «Санты-Барбары» о том, как они более 7 лет ожидают свои квартиры. Об этом пишет портал «Открытый Нижний». 

На настоящий момент на YouTube-канале доступно две серии проекта. В них дольщики рассказывают о том, как им обещали недвижимость в рамках программы «Жильё для российских семей». Однако в 2016 году застройщик сбежал с деньгами заграницу. Рассказ об обманутых людях прерывается фрагментами из сериала «Санта-Барбара». 

По данным портала, к сегодняшнему дню строительство не завершено на 17 из 25 жилых объектах. 

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