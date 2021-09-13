Дольщики Нижнего Новгорода сняли сериал о многолетнем ожидании квартир

В Нижнем Новгороде дольщики ЖК «Новинки Smart City» сняли сериал в стиле «Санты-Барбары» о том, как они более 7 лет ожидают свои квартиры. Об этом пишет портал «Открытый Нижний».

На настоящий момент на YouTube-канале доступно две серии проекта. В них дольщики рассказывают о том, как им обещали недвижимость в рамках программы «Жильё для российских семей». Однако в 2016 году застройщик сбежал с деньгами заграницу. Рассказ об обманутых людях прерывается фрагментами из сериала «Санта-Барбара».

По данным портала, к сегодняшнему дню строительство не завершено на 17 из 25 жилых объектах.