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Понедельник, 13 сентября, 2021
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Доктор Мясников рассказал, кому и от чего нужно вакцинироваться

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Доктор Мясников рассказал, кому и от чего нужно вакцинироваться

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Доктор Мясников в своём телеграм-канале рассказал, кому и от чего обязательно вакцинироваться. 

По словам специалиста, люди старше 60 лет, те, у кого есть хронические заболевания, в первую очередь должны вакцинироваться от коронавируса, гриппа, пневмококка. 

Беременным женщинам необходимо сделать прививки от гриппа и столбняка. Дети должны быть вакцинированы положенными им по возрасту вакцинами, а также от гриппа. 

Людям с удалённой селезенкой обязательна вакцинация против пневмококка и менингококка. Детям и взрослым с кохлеарными имплантациями необходимо привиться от пневмококка. 

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