Доктор Мясников рассказал, кому и от чего нужно вакцинироваться

Доктор Мясников в своём телеграм-канале рассказал, кому и от чего обязательно вакцинироваться.

По словам специалиста, люди старше 60 лет, те, у кого есть хронические заболевания, в первую очередь должны вакцинироваться от коронавируса, гриппа, пневмококка.

Беременным женщинам необходимо сделать прививки от гриппа и столбняка. Дети должны быть вакцинированы положенными им по возрасту вакцинами, а также от гриппа.

Людям с удалённой селезенкой обязательна вакцинация против пневмококка и менингококка. Детям и взрослым с кохлеарными имплантациями необходимо привиться от пневмококка.