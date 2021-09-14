Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия-1» о смертельной ошибке, которую люди делают при инсульте. Об этом сообщает РИА Новости.

Смерть может произойти после приёма препарата для снижения давления. По его словам, причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление. Люди, пытаясь снизить давление самостоятельно, просто убивают пациента.

Мясников отметил, что врач может понизить давление, но за определённое время и не более чем на 20% от исходного. Резкое снижение давления приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается смертью.

Специалист советует в ситуации, когда стоит вопрос: снижать давление или ничего не делать, выбрать второй вариант.

— Лучше ничего не делать, потому что там как повезёт, а тут ты его убьёшь. — приводит слова доктора РИА Новости.

В любом случае человека с инсультом необходимо как можно скорее доставить в больницу.