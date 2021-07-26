Доктор Мясников назвал самое безопасное обезболивающее

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Самый безопасный препарат для борьбы с болью — парацетамол. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия-1», сообщает РИА Новости.

Россияне для снятия боли используют нестероидные противовоспалительные препараты — аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Для некоторых людей они противопоказаны. Мясников рассказал, что эти лекарства вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор рекомендует принимать для снятия боли парацетамол. Этот препарат не вызывает побочной реакции для сердца и ЖКТ.