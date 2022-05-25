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Среда, 25 мая, 2022

Доходы Рязани за 1 квартал составили 2,4 млрд, расходы — 2,7 млрд рублей

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7info
7info

Доходы Рязани за 1 квартал составили 2,4 млрд, расходы — 2,7 млрд рублей

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города Рязани за I квартал 2022 года и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за I квартал 2022 года.

Доходы города за 1 квартал текущего года составили около 2,4 млрд. рублей, расходы — 2,7 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Кроме того, администрация представила депутатам информацию о принятых мерах по снижению задолженности в бюджет города Рязани за I квартал 2022 года. Как было сказано, объем задолженности в бюджет города на 01.04.2021 в целом по налоговым и неналоговым доходам составил 1 млрд. 18 млн. рублей, снизившись относительно сопоставимого периода 2021 года — на 66 млн. рублей (6,1%). С начала года налоговая недоимка сократилась на 24 млн. рублей (6,2%) до 368 млн. рублей.

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