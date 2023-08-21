Понедельник, 21 августа, 2023
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Доброволец из Рязанской области Георгий Бурджалиани погиб в зоне СВО

7info
Фото: vk.com/sasovo_info

В зоне проведения специальной военной операции погиб доброволец из Рязанской области Георгий Юрьевич Бурджалиани, сообщила администрация города Сасова.

Орден Мужества, которым Георгий награждён посмертно, 21 августа передали родителям героя глава администрации Евгения Рубцова и военный комиссар Анатолий Котельников.

В Сасово Бурджалиани переехал в детстве с матерью. Учился в школе № 106, затем обучался в Касимовском районе. Работал в Рязани.

В военкомат мужчина пошёл добровольцем после начала частичной мобилизации, был водителем. Погиб воин 31 октября 2022 года.

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