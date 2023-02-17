Доброволец из Новомичуринска собирается на СВО после второго ранения

Боец из Новомичуринска с позывным Медведь собирается отправиться на СВО после второго ранения. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Ещё год назад мужчина работал механиком в одном из хозяйств Пронского района. В добровольцы мужчина записался в самом начале спецоперации.
Первое ранение боец получил 28 апреля, в него прилетели осколки гранаты. Три дня мужчина пролежал в госпитале. Второе ранение случилось во время взятия одной из деревень.
После ранения его отправили в белгородский госпиталь, затем – в столичный госпиталь имени Вишневского, где он успешно прошёл решение. Отправиться в зону СВО мужчина планирует в конце февраля. С собой он возьмёт железные печки для бойцов.
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