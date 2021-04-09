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Пятница, 9 апреля, 2021
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До +12 градусов тепла ожидается в выходные дни в Архангельской области

Елена Лобанова

В выходные дни в Архангельской области ожидается до +12 градусов тепла. Об этом сообщили в Северном гидрометцентре. 

По данным специалистов, на погоду сильное влияние окажет циклон с запада. Он будет проходить через Баренцево море. Из-за этого местами в Архангельской области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В регионе будет юго-западный умеренный ветер. Местами он будет сильным и порывистым. 

— Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, а днем +5…+12 градусов, — говорится в сообщении. 

Активная деятельность циклона отразится и на неустойчивом характере погоды на следующей неделе. Так, в регионе будет ветреная погода. Местами ожидаются осадки в виде дождя. 

— Ночью температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов, но местами ожидаются и заморозки до -3 градусов. Днем будет +3…+8 градусов. В отдельные дни ожидается до +15 градусов тепла, — говорится в сообщении.

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