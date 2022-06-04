Дмитрий Медведев: Похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого

Экс-президент России Дмитрий Медведев утром 4 июня опубликовал очередной пост-размышление.

Талион, Ндрангета и Коза Ностра

В праве есть понятие «объективное вменение». Это когда ответственность наступает без установления вины. Просто за само действие или бездействие. Вообще без умысла или неосторожности правонарушителя. Очень удобно для ускорения уголовного процесса: не нужно собирать доказательства виновности лица.

Этим принципом пользовались в различные периоды истории. В том числе у нас в тридцатые годы, привлекая к ответственности членов семей врагов народа. Носишь ту же фамилию, что и совершивший преступление родитель, — тоже пойдёшь по 58-й УК РСФСР 1926 г.

Правда, такая уголовно-правовая политика была решительно отвергнута впоследствии. Как у нас, так и за границей. Её антигуманный характер очевиден. Ответственность в уголовном праве осуществляется теперь не иначе как за виновное правонарушение. При наличии умысла или неосторожности лица, совершившего преступление. Нет вины — нет приговора. Объективное вменение не допускается (п. 2 ст. 5 УК РФ).

Но, похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого. Вот возьмём санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы — значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям!

Прекрасно придумано.

Можно предвидеть в будущем восприятие Западом и других прогрессивных семейных правил. Например, много полезного в обычаях итальянских «Ндрангеты» и «Коза Ностра». А можно уйти в историю глубже. Вспомнить Законы Хаммурапи. Там, как известно, за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя.

Это, конечно же, новое и одновременно хорошо забытое слово в правосудии и уголовной политике. За всё ответят члены семьи. Члены семьи политика или бизнесмена. Семьи строителя дома. Или члены семьи врага народа, как по ст. 58 УК РСФСР 1926 г.

Ждём теперь возврата в западных законах принципа талиона (равного воздаяния за содеянное). А что? Чем плохо? Каждый сможет вершить правосудие по принципу «око за око, зуб за зуб»! Чтобы никто из родственников не ушёл от равного ответа! Ну, а потом там смогут и суды Линча восстановить. Одновременно с легализацией Ку-клукс-клана. У американцев здесь богатая история!