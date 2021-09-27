Рязанская облдума прекратила полномочия депутата Дмитрия Хубезова

На заседании Рязанской областной Думы принято решение о прекращении депутатских полномочий первого заместителя председателя регионального парламента Дмитрия Хубезова.
Хубезов участвовал в выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу №157. Он победил, набрав 48,06% голосов. Теперь Хубезов будет представлять интересы Рязанской области в федеральном парламенте.
Заявление было принято депутатами. Согласно их решению, полномочия Дмитрия Хубезова прекращаются с 27 сентября. В связи с тем, что Хубезов покидает региональный парламент, изменяется состав двух комитетов – по бюджету и налогам и по социальным вопросам, в которых он состоял.
За вклад в развитие регионального законодательства Хубезову вручили благодарность.