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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Рязанская облдума прекратила полномочия депутата Дмитрия Хубезова

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Рязанская облдума прекратила полномочия депутата Дмитрия Хубезова

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На заседании Рязанской областной Думы принято решение о прекращении депутатских полномочий первого заместителя председателя регионального парламента Дмитрия Хубезова.

Хубезов участвовал в выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу №157. Он победил, набрав 48,06% голосов. Теперь Хубезов будет представлять интересы Рязанской области в федеральном парламенте.

Заявление было принято депутатами. Согласно их решению, полномочия Дмитрия Хубезова прекращаются с 27 сентября. В связи с тем, что Хубезов покидает региональный парламент, изменяется состав двух комитетов – по бюджету и налогам и по социальным вопросам, в которых он состоял.

Мы рассчитываем на активную работу Дмитрия Хубезова в Госдуме по отстаиванию интересов жителей нашей области. Надеемся на конструктивное и эффективное взаимодействие с Рязанской областной думой и с депутатами, — сказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.- Надеюсь, что тот опыт работы, который вы получили, вы сможете использовать в работе с федеральным законодательством.

За вклад в развитие регионального законодательства Хубезову вручили благодарность.

Почти год в составе Рязанской областной думы пролетел незаметно. Для меня была огромная честь работать вместе с вами, — отметил Хубезов, обращаясь к депутатам.

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