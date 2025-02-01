В британском городе Эйлсбери 70 мигрантов полгода насиловали 15-летнюю девочку при попустительстве полиции, пишет Daily Mail.
Подросток рассказала газете, что вытворяли с ней злоумышленники.
По данным издания, с середины 90-х годов в Британии безнаказанно орудовали 76 банд сексуальных изуверов. Они засветились в 41 городе.
Газета уточнила, что жертвами становились в основном девочки из интернатов или из неблагополучных семей.
Счет пострадавших может идти на сотни. Так, по информации DM, три брата-пакистанца отыскали сирот шести и семи лет и использовали их для удовлетворения сексуальных потребностей в течение нескольких месяцев.
Миллиардер Илон Маск ранее призвал главу британского правительства Кира Стармера покинуть свой пост из-за дела, связанного с массовым растлением девочек азиатскими мигрантами.