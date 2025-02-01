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DM: в Британии 70 мигрантов полгода насиловали девочку при попустительстве полиции

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В британском городе Эйлсбери 70 мигрантов полгода насиловали 15-летнюю девочку при попустительстве полиции, пишет Daily Mail.

Подросток рассказала газете, что вытворяли с ней злоумышленники.

«Я была для них лишь куском мяса. У меня навсегда украли юность», — призналась девочка.

По данным издания, с середины 90-х годов в Британии безнаказанно орудовали 76 банд сексуальных изуверов. Они засветились в 41 городе.

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Газета уточнила, что жертвами становились в основном девочки из интернатов или из неблагополучных семей.

Счет пострадавших может идти на сотни. Так, по информации DM, три брата-пакистанца отыскали сирот шести и семи лет и использовали их для удовлетворения сексуальных потребностей в течение нескольких месяцев.

Миллиардер Илон Маск ранее призвал главу британского правительства Кира Стармера покинуть свой пост из-за дела, связанного с массовым растлением девочек азиатскими мигрантами.

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© Информационное агентство 7info

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