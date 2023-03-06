Понедельник, 6 марта, 2023
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Для пациентов с бронхиальной астмой создали онлайн-тест контроля над заболеванием

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У пациентов с бронхиальной астмой (БА) появилась возможность пройти онлайн-тест на портале «Карта Жизни», чтобы оценить уровень контроля над заболеванием.

Участникам опроса предстоит ответить на несколько вопросов, благодаря которым они смогут определить, получается ли у них контролировать болезнь.

Как отметил доктор медицинских наук Сергей Авдеев, потребность в постоянном применении скоропомощных ингаляторов свидетельствует о том, что заболевание не находится под контролем.

«Сегодня правильно подобранное лечение позволяет пациентам с БА полностью контролировать заболевание и вести активный образ жизни, не боясь обострений», – уточнил медик.

По его словам, подобный онлайн-тест может стать отличным помощником в борьбе с недугом.

После прохождения теста пациентам, у которых возникнет подозрение на неконтролируемую БА, предложат связаться с врачом для коррекции терапии.

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