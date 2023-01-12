Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

Для дошкольников Скопинского района провели мероприятия, посвящённые Дню заповедников России

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11 января, в День заповедников и национальных парков России, по проекту «ЭкоШкола» в дошкольных учреждениях Скопинского района прошли тематические мероприятия. В 2023 году заповедной системе России исполнилось 106 лет.

Для дошкольников Скопинского района провели мероприятия, посвящённые Дню заповедников России
Для дошкольников Скопинского района провели мероприятия, посвящённые Дню заповедников России

Ребята совершили виртуальную экскурсию по заповедным местам родного края, побывали в Окском заповеднике и национальном парке «Мещерский», играли в дидактические игры, показывали миниатюры и отгадывали загадки.

Дети Скопинского района присоединились к флешмобу «Подари свои 106», сделав более сотни поделок.

Для дошкольников Скопинского района провели мероприятия, посвящённые Дню заповедников России

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