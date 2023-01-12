Для дошкольников Скопинского района провели мероприятия, посвящённые Дню заповедников России

11 января, в День заповедников и национальных парков России, по проекту «ЭкоШкола» в дошкольных учреждениях Скопинского района прошли тематические мероприятия. В 2023 году заповедной системе России исполнилось 106 лет.
Ребята совершили виртуальную экскурсию по заповедным местам родного края, побывали в Окском заповеднике и национальном парке «Мещерский», играли в дидактические игры, показывали миниатюры и отгадывали загадки.
Дети Скопинского района присоединились к флешмобу «Подари свои 106», сделав более сотни поделок.
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