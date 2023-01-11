Сегодня заповедная система России отмечает 106-летие

11 января отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Дата установлена в честь создания первого в стране заповедника — Баргузинского, основанного 11 января 1917 года в Бурятии для охраны соболя.

Заповедная система России сейчас является самой масштабной в мире и охватывает свыше 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Площадь заповедных территорий превышает 240 миллионов гектаров или около 12% от площади страны.

Ценнейшие природные комплексы и объекты находятся в границах особо охраняемых природных территорий, которыми напрямую управляет Минприроды России. Это 104 заповедника, 65 национальных парков, 62 заказника, 4 ботанических сада и дендрария.

В заповедной системе Министерства природы работает 10,5 тысяч человек, больше трети из них — это госинспекторы в области охраны окружающей среды. Они охраняют среду обитания редких животных и растений, сохраняют уникальные природные комплексы. Минприроды России подготовило комплект документов для открытия в вузах страны новой специальности, что позволит получить профессию в заповедном деле.

В федеральных ООПТ работают 830 научных сотрудников, в том числе 46 докторов наук и 230 кандидатов наук. Они ведут научную деятельность по изучению природных процессов и исследования в рамках международных обязательств. Важным параметром деятельности учёных являются научные публикации в цитируемых международных и российских изданиях.

В 27 ООПТ работают уникальные центры разведения, восстановления, реинтродукции и реабилитации редких видов животных и растений, – сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Некоторые особо охраняемые природные территории открыты для туристов, и с каждым годом число посетителей растёт. В минувшем году, по предварительным оценкам, гостями федеральных нацпарков и заповедников стали почти 14 миллионов туристов. Лидеры по посещаемости за последние несколько лет — три нацпарка: «Кисловодский», «Сочинский» и «Красноярские столбы».

11 января гости Окского заповедника смогут посмотреть фильмы о заповеднике и ознакомиться с информацией о празднике.