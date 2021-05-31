Дизайнер Белла Потёмкина попала в серьёзное ДТП

Российский дизайнер Белла Потёмкина разбила машину, врезавшись в отбойник. Видео пострадавшая опубликовала в инстаграме.
Виновница ДТП написала, что во время дождя сидела в телефоне.
У Porsche Cayenne серьёзно повреждены бампер, капот и лобовое стекло. Мужчина, записывающий видео, говорит, что машины больше нет. Девушка в этот момент плачет.
Дизайнер Белла Потёмкина попала в аварию в Москве. В своём Instagram она опубликовала видео с машиной, врезавшейся в ограждение на трассе.— #говоритмосква (@govoritmsk) May 30, 2021
У Porsche Cayenne серьёзно повреждены бампер, капот и лобовое стекло.https://t.co/Z5muae5hGp pic.twitter.com/DLoAnea7sh