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Понедельник, 31 мая, 2021
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Дизайнер Белла Потёмкина попала в серьёзное ДТП

7info
Фото: @bellapotemkinaofficial
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Российский дизайнер Белла Потёмкина разбила машину, врезавшись в отбойник. Видео пострадавшая опубликовала в инстаграме. 

Виновница ДТП написала, что во время дождя сидела в телефоне. 

– Никогда так не делайте. Пока не отошла от шока, – написала Белла. 

У Porsche Cayenne серьёзно повреждены бампер, капот и лобовое стекло. Мужчина, записывающий видео, говорит, что машины больше нет. Девушка в этот момент плачет. 

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