Дизайнер Белла Потёмкина попала в серьёзное ДТП

- Advertisement -

Российский дизайнер Белла Потёмкина разбила машину, врезавшись в отбойник. Видео пострадавшая опубликовала в инстаграме.

Виновница ДТП написала, что во время дождя сидела в телефоне.

– Никогда так не делайте. Пока не отошла от шока, – написала Белла.

У Porsche Cayenne серьёзно повреждены бампер, капот и лобовое стекло. Мужчина, записывающий видео, говорит, что машины больше нет. Девушка в этот момент плачет.