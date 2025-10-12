Директор рязанского лесопарка получил травму головы топором во время боя в доспехах

Директор рязанского лесопарка Артём Горячев получил травму головы топором во время боя в доспехах. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Инцидент произошёл на первенстве и чемпионате Рязанской области по рукопашному бою, который состоялся 11 октября. В соревнованиях участвовали 147 спортсменов, и бой в доспехах стал одним из самых запоминающихся моментов открытия чемпионата.

Артём Горячев, недавно начавший заниматься полноконтактными боями в доспехах, поделился своими впечатлениями: «Это мощь, это для настоящих мужчин, это очень интересно! Наши предки сражались именно в таких доспехах».

Директор лесопарка отметил, что бои проходят в настоящих доспехах, без предварительной репетиции. Участники сражаются в тесных шлемах, в которых «невозможно дышать».

«Дальше ты видишь перед собой соперника с огромным стальным топором, который бьёт тебя в голову. Это адреналин, кровь и пот!» — добавил Горячев.

