Директор музея-заповедника Есенина поделился планами на 2025 год

В музее-заповеднике С.А. Есенина откроется детский музейный центр «Детское Константиново». Об этом сообщил директор музея в эфире радиостанции «ТКР-ФМ».
В 2025 году, который станет для музея юбилейным, посетители смогут оценить удобства новой билетной системы. Ее запустят к началу активного туристического сезона.
Также в 2025 году в музее-заповеднике планируется завершение реставрационных работ в усадьбе Л.И. Кашиной и доме родителей Сергея Есенина. Сообщается о благоустройстве парковой зоны.
Напомним, Вячеслав Журавлев стал руководителем музея-заповедника С. Есенина в Константинове.