Понедельник, 16 декабря, 2024
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Директор музея-заповедника Есенина поделился планами на 2025 год

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Валерия Мединская

В музее-заповеднике С.А. Есенина откроется детский музейный центр «Детское Константиново». Об этом сообщил директор музея в эфире радиостанции «ТКР-ФМ».

«Детское Константиново» — позволит разнообразить музейное предложение в сегменте семейного отдыха и детского туризма и продлить пребывание гостей на территории. Детское пространство появится в одном из домов, который будет отреставрирован», — сказал директор музея-заповедника Вячеслав Журавлёв.

В 2025 году, который станет для музея юбилейным, посетители смогут оценить удобства новой билетной системы. Ее запустят к началу активного туристического сезона.

Также в 2025 году в музее-заповеднике планируется завершение реставрационных работ в усадьбе Л.И. Кашиной и доме родителей Сергея Есенина. Сообщается о благоустройстве парковой зоны.

Напомним, Вячеслав Журавлев стал руководителем музея-заповедника С. Есенина в Константинове.

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