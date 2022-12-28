Среда, 28 декабря, 2022
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Директор лицея в Екатеринбурге, где разгорелся ЛГБТ-скандал, подала на увольнение

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Директор 12-го лицея в Екатеринбурге Любовь Кулева решила уволиться и написала заявление по собственному желанию, написал портал E1.RU.

Педагог с более чем пятидесятилетним стажем попросила родителей учеников понять ее и с уважением отнестись к решению.

«Я благодарна вам за многолетнюю совместную работу, за поддержку во всех начинаниях и делах, за заботу, которую вы мне оказывали в сложных ситуациях, и в том числе, когда необходимо было отстоять честь нашего образовательного учреждения!», – отметила Кулева.

Женщина призналась, что исчерпала свой физический потенциал, ее начинает подводить здоровье. Многие родителей детей огорчены уходом директора.

В мае лицеисты выступили с номером, который некоторые окрестили «развратным ЛГБТ-танцем». Недовольные поведением детей призывали уволить Кулеву. По итогам разбирательств к ответственности привлекли заместителя директора.

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