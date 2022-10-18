Дирекции благоустройства города не хватает 73 работников

18 октября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию Дирекции благоустройства города о штатной численности и кадровой работе учреждения.

В настоящее время фактическая численность работников Дирекции составляет 175 человек, число вакансий — 73. По мнению руководителя УБГ некомплект работников связан с тяжелыми условиями труда и низкой зарплатой. Руководством учреждения постоянно ведется работа с Центром занятости населения, в том числе по организации оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

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